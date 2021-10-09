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Трампу отказано в попытке засекретить документы о штурме Капитолия 6 января

Участники штурма Капитолия 6 января 2021 года

Президент США Джо Байден уполномочил Национальный архив передать первую партию документов о событиях 6 января 2021 года специальному комитету Палаты представителей США. Речь идёт о штурме Капитолия, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден отказал бывшему президенту Трампу в попытке воспользоваться конституционной привилегией позволяющей президенту США сохранять конфиденциальность переписки сотрудников своей администрации. Ранее Дональд Трамп пытался заблокировать доступ к запрошенным документам через своих адвокатов.

По итогам штурма более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.

Специальный комитет Конгресса по расследованию событий 6 января пригрозил привлечь к ответственности экс-советника Трампа, Стива Бэннона, заявившего об отказе давать показания.

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