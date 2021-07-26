Трансиранская железная дорога попала в обновлённый список ЮНЕСКО

Трансиранская железная дорога включена в обновлённый Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дорога протяжённостью почти 1394 километра соединяет Каспийское море на северо-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Строительство дороги шло с 1927 по 1938 годы. В проекте участвовали правительство Ирана и более 40 подрядчиков из разных стран.

Дорога пересекает два горных хребта, несколько рек, нагорий и равнин и идёт через четыре климатических зоны. Из-за особенностей местности строителям пришлось возвести 174 больших моста, 186 – малых мостов и более 200 туннелей.

Помимо Трансиранской железной дороги в обновлённых список ЮНЕСКО вошли мадридские бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Буэн-Ретиро и индийский храм Рамаппы XIII века – главный храм Шивы в штате Телангана.

В общей сложности список ЮНЕСКО включает более тысячи памятников культурного и природного наследия в 167 странах.