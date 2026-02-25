Transparency: Россия обходит ограничения через британские оффшоры

Несмотря на международное давление, объём российской внешней торговли через компании, зарегистрированные на Британских заморских территориях, с февраля 2022 года по январь 2025 года составил не менее восьми миллиардов долларов. За это время были проведены как минимум 29 тысяч торговых операций, говорится в докладе Transparency International.

Более 90% сделок пришлись на Британские Виргинские и Бермудские острова, при этом каждая из юрисдикций играет собственную роль, пишут исследователи.

Британские Виргинские острова стали ключевым хабом для экспорта из России. Через них проходили поставки нефтепродуктов "Роснефти", а также стали и угля, в том числе добытых на захваченных российской армией территориях Украины.

Бермудские острова использовались преимущественно для нужд нефтегазовой отрасли. Через местных посредников там закупались буровое оборудование и запчасти для газовых турбин.

Каймановы острова и Гибралтар задействовались в операциях с металлами, включая свинец и цинк, поставках золотых слитков и комплектующих для вертолётной авиации.

Отдельный раздел в докладе посвящён яхтам. В докладе зафиксированы не менее 160 случаев перемещения яхт в Россию или из неё через офшорные компании. Посредники с Каймановых и Британских Виргинских островов участвовали в обслуживании и ввозе судов, связанных с российской политической элитой и крупным бизнесом. Через эти юрисдикции, как отмечают исследователи, проходили операции с яхтами, которые расследователи связывают с окружением высшего руководства страны.

Авторы доклада подчёркивают, что использование Британских заморских территорий позволяет скрывать реальных бенефициаров и доходы. Несмотря на требования Великобритании обеспечить раскрытие данных о владельцах компаний, внедрение таких механизмов на заморских территориях постоянно откладывается. Это создаёт условия для обхода санкций.

Хотя с конца 2022 года интенсивность таких операций снижается из-за роста рисков и удорожания логистики, каналы оплаты и поставок через непрозрачные юрисдикции продолжают работать, утверждает Transparency International.

Больше новостей Радио Свобода: