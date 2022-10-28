Траты на антидепрессанты в России выросли на 70% за год

С января по сентябрь 2022 года траты жителей России на антидепрессанты выросли на 70%, россияне потратили на них 5 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий. В публикации не называются причины роста тревожности россиян.

За девять месяцев россияне купили более восьми миллионов упаковок антидепрессантов, это почти в полтора раза больше, чем за это же время в 2021 году. Чаще всего такие лекарства покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга , Московской области , Карелии и Ростовской области.

Производство антидепрессантов тоже выросло - на четверть в сравнении с прошлым годом, импорт увеличился на 42%.

За первые шесть месяцев 2022 года рост был еще более значительным: 87% в денежном выражении и 66% в количественном. Эксперты связывали это с войной, опасениями от последствий санкций, а также с ажиотажным спросом в марте, когда россияне покупали лекарства впрок, опасаясь дефицита.

Россияне стали чаще покупать и успокоительные препараты, рост их потребления составил 44% в сравнении с девятью месяцами прошлого года. Жители страны купили 108 млн упаковок таких лекарств, потратив почти 14 миллиардов рублей, на 56% больше, чем в прошлому году.

После того, как в России была объявлена мобилизация, продажи успокоительных препаратов за четыре дня (с 21 по 25 сентября) выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа, писали "Ведомости". По данным ФОМа, после объявления в России мобилизации доля россиян с тревожностью выросла почти в два раза.