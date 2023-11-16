Траты на материнский капитал сократят в России на 130 млрд рублей

Траты на материнский капитал в России сократят на 130 миллиардов рублей, это заложено в федеральном бюджете на 2024-2026 годы, который прошёл второе чтение в Госдуме. Об этом сообщила глава парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По её словам, сокращение объёма средств было предложено Министерством труда и социальной защиты и аргументировано "уточнением числа получателей", по сути - ожидаемым сокращением рождаемости в стране в ближайшие три года. "Этот размытый аргумент не убеждает меня в том, что государству действительно нужны дети", - заявила Останина, назвав законодательную инициативу "лицемерным подходом, при котором правительство заранее предполагает сокращение численности населения на фоне активных призывов к деторождению - вплоть до идей о запрете абортов".

Также глава комитета по делам семьи, женщин и детей заявила, что в России "26 процентов семей с двумя детьми находятся за чертой бедности, а с тремя и более бедствуют 50 процентов семей".