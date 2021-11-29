Траур в Кузбассе. И КВН с шутками о Путине, насмешившими Пескова

Почти 450 (!) нарушений было выявлено на шахтах Кузбасса после проверок, проведенных сразу после взрыва на шахте "Листвяжная" 25 ноября. Но погибших уже не вернешь. Выжившие говорят, что начальство хорошо знало о нарушениях норм безопасности, но закрывало на это глаза.

Российский закон не определяет точно, когда нужно объявлять общенациональный траур - для этого нужен специальный президентский указ. 51 погибший в Кузбассе на общенациональный траур "не потянул". Ни одна развлекательная программа на федеральных каналах не была отменена, в том числе и юбилейный выпуск КВН. Участники веселья даже изображали Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а в жюри сидел и смеялся над этой "дерзостью" Дмитрий Песков. А вот стендап-комику Руслану Белому, судя по всему, за шутки о президенте отменили концерты.

Весь мир напуган появлением нового штамма коронавируса "омикрон". Вообще-то к появлению все новых штаммов все уже давно привыкли. Но если для борьбы с ним понадобится новая кампания по вакцинации населения всей Земли, то дело плохо.

Заразившийся коронавирусом президент Чехии Милош Земан из клетки из плексигласа назначил профессора университета Петра Фиалу новым премьер-министром. Виталий Портников рассуждает, есть ли теперь у Чехии шанс вырваться из "лап политического популизма".

Михаил Саакашвили принял 29 ноября участие в суде по делу против него о превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси в 2007 году. Он использовал судебную трибуну для политического заявления, а потом удалился, назвав судебное разбирательство комедией. У здания суда произошли стычки между сторонниками экс-президента и полицией.

Вопрос дня: Следовало ли объявить общенациональный траур по погибшим в Кузбассе?

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