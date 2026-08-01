Трех жителей Волгограда задержали за съемку пожара на складе Wildberries

Полицейские задержали трех жителей Волгограда за съемку последствий атаки беспилотников на склад Wildberries. Видео с их извинениями опубликовало издание V1.ru, обратила внимание "Медиазона".

Были задержаны две девушки и один молодой человек, их имена не раскрываются. Из публикаций не ясно, были ли в отношении задержанных составлены протоколы. V1.ru утверждает, что "каждый из задержанных за нарушение будет привлечен к ответственности, в том числе и к штрафам до миллиона рублей".

Одна из задержанных отправила фотографию пожара в общедомовой чат, а другая – в городской чат.

Это не первый случай задержания жителей Волгограда за съемку последствий атак беспилотников. В конце июня были задержаны как минимум четыре человека – видео их допроса также опубликовало V1.ru.