Тренер Карло Анчелотти приговорен в Испании к одному году тюрьмы

Суд в Испании приговорил известного итальянского футбольного тренера Карла Анчелотти к году заключения по делу о неуплате налогов.

Согласно судебному вердикту, будучи тренером мадридского "Реала" в 2014 году, Анчелотти не заплатил налоги с доходов, полученных за использование его изображения в рекламе.

Как отмечает Reuters, в Испании лица, приговоренные к двум годам лишения свободы и меньше по делам, не связанным с насилием, крайне редко отбывают реальный срок.

Карл Анчелотти - один из самых успешных тренеров в истории футбола, последние несколько лет он вновь возглавлял "Реал", а после отставки был назначен тренером национальной сборной Бразилии.