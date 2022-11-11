Третья по размеру криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX 11 ноября инициировала банкротство в суде в американском штате Делавер. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Обязательства компании могут достигать 50 миллиардов, передаёт Financial Times.

Крах случился после публикации расследования о бизнесе владельца биржи Сэма Бэнкмана-Фрида в издании Coindesk 2 ноября. В тексте утверждалось, что активы второго крупного бизнеса миллиардера в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.

Купить FTX пообещал основной конкурент, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance. Однако она отказалась от сделки после оценки актива и на фоне сообщений о проверке ситуации американскими регуляторами.

Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста главы FTX. Его место занял специализирующийся на банкротствах менеджер Джон Джей Рэй III. Он занимался реструктуризацией бизнеса американской энергетической компании "Энрон" в 2001 году, этот случай считается одним из самых известных корпоративных банкротств.