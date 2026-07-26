"Еще тревога не закончилась, а люди уже пишут". Война и рынок недвижимости

Несмотря на продолжающуюся войну и постоянные российские атаки, в Украине растут цены на недвижимость. Это происходит в том числе из-за большого количества внутренних переселенцев из оккупированных регионов.

Недвижимость быстрее дорожает в западных регионах Украины. Например, в Тернопольской области стоимость однокомнатной квартиры выросла на 22% за один год. При этом цены растут и в близком к фронту Запорожье, там они увеличились приблизительно на 3%. Где живут переселенцы, и покупают ли новое жилье во время войны, рассказывает корреспондент телеканала "Настоящее Время" Алексей Продайвода.

"Пришлось все бросить. Детей там вырастили. И некуда возвращаться. Ни детям, ни нам", – рассказывает Валентина. До полномасштабной войны она жила в селе Воздвижевка Запорожской области, из-за боев была вынуждена уехать и оставить свой дом. Сейчас он разрушен, а в селе проходит линия фронта.

"Вы же видите, сколько мы терпели. Просто нас начали КАБами бить, и мы сюда переехали. Мы бы не переезжали", – делится она.

Валентина живет у знакомых, платит только за коммунальные услуги и мечтает о собственной квартире в этом же районе на окраине Запорожья, где уже несколько недель устанавливают антидроновые сети.

"Вы знаете, я жила в таком селе, где такие сетки стояли по всей дороге", – говорит Валентина.

Она собирается встать в очередь, чтобы получить сертификат на покупку жилья в рамках государственной программы по восстановлению, но с мая этого года выплату компенсаций приостановили как минимум до осени. Без господдержки Валентина и тысячи других потерявших жилье переселенцев купить квартиру самостоятельно не могут. Им приходится ждать.

"Квартиры же очень дорогие, вы что. Для нас, предпенсионеров [купить самостоятельно], – это нереально", – говорит она.

Трехкомнатная квартира в центре Запорожья площадью 73 квадратных метра продается за 50 тысяч долларов. Но торг уместен, говорит риэлтор Карина Матвеева. Хозяева делали ремонт для себя, но после начала полномасштабной войны уехали за границу. Продавать квартиру долго не решались – надеялись вернуться, рассказывает Матвеева.

"Собственники сделали этот балкон накануне 2022 года, перед войной. И так досадно случилось, что даже не пользовались им", – говорит риэлтор.

Такое жилье в прифронтовом Запорожье считается премиум-сегментом. Цены на вторичном рынке остаются рекордно низкими. В среднем однокомнатная квартира сейчас обойдется в 15 тысяч долларов, двухкомнатная – примерно в 20 тысяч, а трехкомнатная – около 30 тысяч. В прифронтовых регионах на рынок сильно влияет ситуация с безопасностью. Из-за неопределенности люди боятся покупать недвижимость. В Запорожье российские ракеты, снаряды и дроны регулярно атакуют жилые дома.

"Последние 3–4 недели было очень громко. И уже даже тот, кто ходил, смотрел в мае квартиры, в июне сказал: "мы ставим на паузу". Деньги – это деньги, взял их и уехал, а квартира останется. Поэтому, к сожалению, все это влияет негативно", – говорит Карина Матвеева.

Некоторые собственники, уехавшие за границу или арендующие жилье в более безопасных регионах страны, напротив, не спешат продавать свою недвижимость, даже несмотря на близость фронта.

"Вот я продам и будет у меня в кармане 20 тысяч долларов, куда я с ними? В других городах, в Киеве, например, не купишь", – пересказывает слова владельцев квартир Матвеева.

В Киеве цены отличаются в разы. Кроме большой площади, у двухкомнатной квартиры на левом берегу есть и другие преимущества военного времени, рассказывает Елена Гайдамаха, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

"В этом доме есть бомбоубежище, есть подземный паркинг. То есть здесь все надежно. Есть генераторы для того, чтобы лифты поднимались и в отопительный сезон была подача тепла и воды", – рассказывает Гайдамаха.

Несмотря на участившиеся российские удары по Киеву, в украинской столице, в отличие от прифронтовых регионов, на рынке купли-продажи квартир сохраняется активность, говорят в Ассоциации.

"Даже еще тревога не закончилась, а люди уже пишут и звонят, говорят о том, что они все-таки утром придут на просмотр. Ищут, покупают, не останавливаются, – говорит Гайдамаха. – Я не могу сказать, что это происходит массово, но у опытных риелторов сделки не прекращаются. Потому, что люди привыкли жить одним днем. Они зарабатывают деньги и тратят их, чтобы жить здесь и сейчас".

В Украине ждут возобновления выдачи государственных сертификатов на разрушенное жилье. Это подстегнет и спрос, и предложение: цены, немного просевшие за лето, снова пойдут вверх, а рынок оживет. Однако риск того, что в новую квартиру прилетит российский снаряд, остается. С этим столкнулась переселенка из Херсона Ирина Салихова.

"Мы уже успели поставить окна, и сегодня ночью нам выбило окна снова. У нас было где-то полметра земли в квартире", – говорит она.

Она живет в Подольском районе. После очередного российского обстрела Киева их дом оказался частично разрушен, а перед подъездом – воронка от ракеты. Потеряв жилье в Херсоне, она вложила все свои сбережения в покупку квартиры в столице Украины.

"По условиям ипотеки нам ее все равно необходимо будет выплачивать. Но я не знаю, будет ли наш дом пригоден для проживания. Потому что под нами вырвало стену на первом этаже, и наша квартира на третьем этаже фактически висит", – говорит она.

Спустя неделю комиссия признала дом аварийным – он может рухнуть в любой момент. При этом, по словам Ирины, жильцам до сих пор не выдали никаких документов, а без них невозможно подать заявку на участие в государственной программе восстановления.