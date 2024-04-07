Три человека погибли при обстреле Запорожской области Украины в ночь на воскресенье. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Фёдоров. По его словам, российская армия обстреляла город Гуляйполе из систем залпового огня "Град". Снарядами разрушило дом, под завалами погибли двое мужчин и женщина.

Ещё один человек был ранен, его доставили в больницу.

В Харьковской области, в Купянске, российские войска сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажный жилой дом, сообщает "РБК-Украина". Там погибла женщина.

Обстрелу и атаке беспилотников подвергся и сам Харьков. Повреждён частный дом. Один человек госпитализирован с травмами, ещё двум легко раненым оказана помощь на месте.

За ночь над территорией Украины были сбиты 17 беспилотных аппаратов типа "Шахед", сообщает киевский Генштаб. В целом за прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 10 ракетных и 88 авиационных ударов, утверждает украинское командование.