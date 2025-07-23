Три человека ранены при налёте БПЛА на Новочеркасск

Три человека были ранены в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую облесть. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его сообщению, были атакованы Новочеркасск, Шахты, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. Три человека, как пишет Слюсарь, ранены в Новочеркасске. Несколько домов в разных районах области, по его словам, получили повреждения.



Как пишет ASTRA со ссылкой на местных жителей, в Новочеркасске были атакованы район железнодорожного вокзала и Новочеркасская ГРЭС. Официально эта информация не подтверждена. В сети распространяется видео, предположительно снятое во время ударов.

Минобороны России заявило, что за ночь были сбиты 33 беспилотника, в том числе 12 над Тульской, 11 над Ростовской и 6 над Нижегородской областью. Попыток ударов по Москве и Подмосковью, как в предыдущие дни, этой ночью не было.