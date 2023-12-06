Три человека стали жертвами стрельбы в университете Невады

В кампусе университета Невады в среду в результате стрельбы погибли по меньше мере три человека. Точной информации о числе раненых, доставленных в больницу, пока нет.
Полиция Лас-Вегаса заявила, что подозреваемый стрелок в Университете Невады "был обезврежен и скончался". Ранее в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в кампусе университета, приведшей к жертвам.
Ведётся расследование инцидента. Зона происшествия была оцеплена, ограничивалось движение транспорта.
Стрельба 6 декабря произошла в середине последней учебной недели в университете перед началом зимних экзаменов и последующих каникул. CNN отмечает, что многие студенты отправятся отдыхать в Лос-Анджелес, тот самый город, который в 2017 году пережил самую кровопролитную стрельбу по мирным безоружным людям в современной американской истории. Тогда погибли 58 человек, и сотни получили ранения.
- 6 декабря республиканцы в Сенате США предприняли попытку помешать демократам провести свой запрет на штурмовое стрелковое оружие. Инициатива сенаторов-демократов была выдвинута несколькими часами ранее. Агентство Reuters сообщает, что в США второй год подряд регистрируется растущее число нападений со стрельбой.
- С начала года в США произошли 39 инцидентов со стрельбой. Согласно регистру подобных происшествий, который ведут агентство Associated Press, издание USA Today и Северовосточный университет, массовой стрельбой называется нападение, повлёкшее гибель не менее четырёх человек, не считая стрелка. По такой классификации, 2023 год стал худшим с начала ведения регистра в 2006 году - и это второй год подряд.
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