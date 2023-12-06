Три человека стали жертвами стрельбы в университете Невады

В кампусе университета Невады в среду в результате стрельбы погибли по меньше мере три человека. Точной информации о числе раненых, доставленных в больницу, пока нет.

Полиция Лас-Вегаса заявила, что подозреваемый стрелок в Университете Невады "был обезврежен и скончался". Ранее в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в кампусе университета, приведшей к жертвам.

Ведётся расследование инцидента. Зона происшествия была оцеплена, ограничивалось движение транспорта.

Стрельба 6 декабря произошла в середине последней учебной недели в университете перед началом зимних экзаменов и последующих каникул. CNN отмечает, что многие студенты отправятся отдыхать в Лос-Анджелес, тот самый город, который в 2017 году пережил самую кровопролитную стрельбу по мирным безоружным людям в современной американской истории. Тогда погибли 58 человек, и сотни получили ранения.