Три человека задержаны в Крыму за крымскотатарские флаги на машинах  

В аннексированном Крыму полиция задержала троих крымских татар, которые намеревались совершить восхождение с крымскотатарскими флагами на Белую Скалу в районе Белогорского района полуострова.

Как сообщают Крым.Реалии, полицейские обратили внимание на автоколонну из нескольких машин, на двух из которых были флаги. Именно за них Рустем Курносов, Энвер Усенинов и Эбабиль Ибрагимов и были задержаны. Никаких лозунгов или призывов во время передвижения автомобилей не было.

Эбабиля Ибрагимова после беседы отпустили. Двух других задержанных доставили в отдел полиции Белогорска. На Курносова и Усеинова, по информации проекта ОВД "Инфо", составили протоколы по статье об организации несогласованного мероприятия. Сообщается также, что суд уже признал их виновными и оштрафовал на 20 тысяч рублей.