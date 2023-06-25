Три человека задержаны в Крыму за крымскотатарские флаги на машинах  

В аннексированном Крыму полиция задержала троих крымских татар, которые намеревались совершить восхождение с крымскотатарскими флагами на Белую Скалу в районе Белогорского района полуострова.
Как сообщают Крым.Реалии, полицейские обратили внимание на автоколонну из нескольких машин, на двух из которых были флаги. Именно за них Рустем Курносов, Энвер Усенинов и Эбабиль Ибрагимов и были задержаны. Никаких лозунгов или призывов во время передвижения автомобилей не было.
Эбабиля Ибрагимова после беседы отпустили. Двух других задержанных доставили в отдел полиции Белогорска. На Курносова и Усеинова, по информации проекта ОВД "Инфо", составили протоколы по статье об организации несогласованного мероприятия. Сообщается также, что суд уже признал их виновными и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
- После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове крымских татар. Уголовные дела против них часто заводят по статьям о терроризме только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся несколько сотен человек. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.
- По данным активистов, за первый квартал текущего года российские правоохранительные органы в Крыму провели не менее 49 задержаний представителей крымскотатарского народа. Генеральная ассамблея ООН осудила "новую беспрецедентную волну" произвольных задержаний, насильственных перемещений и исчезновений людей на полуострове.
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