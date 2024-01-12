Три фехтовальщика из России получают гражданство США

Три российских фехтовальщика Сергей и Виолетта Бида и Константин Лоханов решили получить гражданство США, чтобы выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом пишет газета USA Today.

По данным издания, планы спортсменов поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Ассоциация фехтования США. Глава Ассоциации заявил в письме, направленном в конгресс 5 января, что три российских спортсмена "принесли себя в жертву" и "подвергли свою жизнь риску", чтобы выступать за команду США.

Ранее три российских фехтовальщика подписали документы, позволяющие им выступать на внутренних американских турнирах, которые организует Ассоциация . Для этого они, в частности, заявили, что не поддерживают вторжение российских войск в Украину.

25-летний Константин Лоханов - бывший зять главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Он уехал из России за день до вторжения в Украину. Его жена, двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Софья Позднякова отказалась переезжать в США, в результате супруги развелись. В беседе с изданием Лоханов осудил вторжение России в Украину. "Они начали войну, убивая народы и думая, что это нормально", — сказал спортсмен. Глава Олимпийского комитета России осудил отъезд своего бывшего зятя, заявив, что Лоханов сделал "неправильный выбор".

Против Сергея и Виолетты Бида в России возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении военной части. Ранее МВД объявило их в розыск.

Предположительно, основанием для преследования спортсменов является то, что в России Сергей Бида выступал за спортивный клуб "Динамо Москва", связанный с силовыми ведомствами, и имел звание офицера Росгвардии. Виолетта Бида выступала за ЦСКА, аффилированный с армией: спортсмены СКА и ЦСКА формально считаются действующими военнослужащими.

Супруги переехали в США летом 2023 года. Тогда же спортсмены участвовали в чемпионате США в нейтральном статусе. После этого старший тренер российской сборной Александр Глазунов был отправлен в отставку из-за участия его подопечных в американских соревнованиях без согласия России.