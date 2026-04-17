Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Три перемирия и девочка, мечтающая о космосе

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 17 апреля
Embed
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 17 апреля
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:29:00 0:00
Скачать медиафайл

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 17 марта

01:12 Израиль и Ливан заключили десятидневное перемирие, но израильская армия не уходит с юга Ливана, а проиранская группировка «Хезболла» отказывается разоружаться

05:04 Почему именно Пакистан выступает главным посредником на переговорах об окончании войны между США и Ираном. Иран открыл Ормузский пролив на время перемирия в Ливане, порты Ирана остаются блокированными

12:40 Папа римский Лев XIV и администрация США продолжают полемику по поводу идущих в мире войн

17:27 По данным издания «Медуза», партия «Единая Россия» резко урезает бюджет на избирательную кампанию перед выборами в Государственную думу

22:24 Книга недели: Том писем жены Владимира Набокова Веры Слоним к его сестре Елене Сикорской

  • 16x9 Image

    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

XS
SM
MD
LG