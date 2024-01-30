Три страны НАТО подписали соглашение на случай конфликта с РФ

Германия, Нидерланды и Польша во вторник подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических проволочек, мешающих быстрой трансграничной переброске войск и вооружений, сообщил Reuters.



После того, как в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину, НАТО и ЕС начали ускоренную подготовку на случай возникновения военного конфликта с Москвой. В этом случае США и другие союзники по НАТО должны будут направить на восток крупные военные подкрепления через Германию и Польшу.

Выступая в Европейском оборонном агентстве в Брюсселе, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что чрезвычайно важно создать условия для быстрого развертывания вооруженных сил до возникновения любого возможного конфликта.



Североатлантический альянс предупредил страны, входящие в его состав, что передвижению войск по Европе мешает слишком большое количество бюрократических проволочек и что эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае конфликта с Россией.



"У нас мало времени. То, чего мы не успеем сделать в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", – заявил в конце прошлого года агентству Reuters глава командования НАТО по материально-техническому обеспечению JSEC генерал-лейтенант Александр Соллфранк.



Для войск НАТО по-прежнему существует множество различных правил, от необходимости предварительного уведомления при доставке боеприпасов до допустимой длины военных конвоев.