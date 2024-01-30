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Три страны НАТО подписали соглашение на случай конфликта с РФ

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (справа) в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (справа) в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Германия, Нидерланды и Польша во вторник подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических проволочек, мешающих быстрой трансграничной переброске войск и вооружений, сообщил Reuters.

После того, как в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину, НАТО и ЕС начали ускоренную подготовку на случай возникновения военного конфликта с Москвой. В этом случае США и другие союзники по НАТО должны будут направить на восток крупные военные подкрепления через Германию и Польшу.

Выступая в Европейском оборонном агентстве в Брюсселе, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что чрезвычайно важно создать условия для быстрого развертывания вооруженных сил до возникновения любого возможного конфликта.

Североатлантический альянс предупредил страны, входящие в его состав, что передвижению войск по Европе мешает слишком большое количество бюрократических проволочек и что эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае конфликта с Россией.

"У нас мало времени. То, чего мы не успеем сделать в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", – заявил в конце прошлого года агентству Reuters глава командования НАТО по материально-техническому обеспечению JSEC генерал-лейтенант Александр Соллфранк.

Для войск НАТО по-прежнему существует множество различных правил, от необходимости предварительного уведомления при доставке боеприпасов до допустимой длины военных конвоев.

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