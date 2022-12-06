Три удара под дых. Украинские беспилотники в российском тылу

Рано утром 5 декабря украинская армия нанесла с помощью беспилотных летательных аппаратов удары по российским военным аэродромам Энгельс-2 в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области. Сутки спустя с помощью беспилотника был атакован еще один российский военный аэродром – Халино к востоку от Курска. Рассказываем, что известно об этих ударах по состоянию на вечер вторника, 6 декабря.



В понедельник российское Министерство обороны заявило, что системы ПВО перехватили первые два беспилотника в непосредственной близости от аэродромов в Саратовской и Рязанской областях, но "в результате падения и взрыва их обломков была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов". Появившиеся в социальных сетях снимки, тем не менее, указывают на то, что как минимум в одном случае повреждение самолета оказалось достаточно значительным.

В Минобороны РФ также сообщили о гибели трех военнослужащих и ранении еще четырех в результате этих ударов. В заявлении российского ведомства упоминается и тип БПЛА, которые использовались для удара – "реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства".



Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем телеграм-канале написал, что удары 5 декабря были нанесены при помощи советских разведывательных беспилотников Ту-141 "Стриж". Телеграм канал ASTRA со ссылкой на собственные источники написал, что для атаки на Энгельс-2 мог быть использован другой советский реактивный беcпилотник – Ту-143 "Рейс".



Дальность полета Ту-141 "Стриж" – тысяча километров, этого достаточно для поражения всех трех попавших в последние два дня под удары российских аэродромов. Дальность Ту-143 в несколько раз меньше, не более 200 километров, ее бы хватило для удара разве что по аэродрому в Курской области.



Оба типа БПЛА производились в СССР до 1989 года, но до сих пор состоят на вооружении и России и Украины. Они разрабатывались как разведывательные аппараты и изначально не были предназначены ни для использования в качестве дронов-камикадзе, ни в качестве носителей бомб. Достоверных данных о применении Ту-141 или Ту-143 в ходе российского вторжения в Украину нет, хотя 10 марта 2022 года БПЛА типа Ту-141 разбился в Хорватии, перед этим пройдя воздушные пространства Румынии и Венгрии. Власти Хорватии сообщили, что "Стриж" нес авиабомбу. Россия и Украина отрицали свою причастность к запуску этого беспилотника. Теоретически старые советские беспилотники можно оснастить новой электроникой, которая позволит использовать их подобно иранским "дронам-камикадзе", использующимся Россией для ударов по Украине.

В качестве альтернативной версии некоторые эксперты называют атаку беспилотниками меньшего радиуса действия, запущенными диверсионной группой с российской территории. Об этом, в частности, пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, беспилотники, с помощью которых были нанесены удары по российским военным аэродромам, были запущены все-таки с украинской территории, хотя как минимум в одном случае помощь военным оказали бойцы украинских спецподразделений, "находившиеся вблизи авиабазы" и оказавшие помощь в наведении БПЛА на цель.



4 декабря, за день до ударов по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях, представитель украинской корпорации "Укроборонпром" Наталья Сад заявила о завершении испытаний нового ударного дрона с радиусом действия до 1000 километров и боевой частью 75 килограмм. "Мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы, – прим. РС) во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении", – сказала Сад в эфире украинского национального телемарафона.

Энгельс

Авиабаза под Энгельсом – на настоящий момент самая далекая от границы цель удара со стороны ВСУ, достигнутая с начала вторжения. Расстояние от аэродрома до ближайшей точки, находящейся под контролем украинской армии – чуть больше 600 километров.



На базе в Энгельсе размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Ту-95МС и Ту-160 – носители ядерного оружия и входят в состав российских сил сдерживания ядерной угрозы.



Вскоре после взрыва утром 5 декабря в социальных сетях появились видео, сделанные наружными камерами наблюдения.



Геолокация мест съемок этих видео подтвердила, что взрыв произошел на авиабазе Энгельс-2.



Радио Свобода сравнило спутниковые снимки сервиса Planet.com за 4 и 6 декабря, сделанные в районе аэродрома Энгельс-2. Они подтверждают, что в результате удара, нанесенного, как утверждает Минобороны РФ, беспилотником "Стриж" советского производства, как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95 мог быть поврежден. Под ним видны следы пены, которая используется для тушения пожаров, так же на месте на снимке 6 декабря присутствуют несколько пожарных машин.

На другом спутниковом снимке также видны обломки, разбросанные по летному полю, и след от удара. Позже в интернете были опубликованы спутниковые снимки места удара по аэродрому Энгельс-2 высокого разрешения.

Журналист расследовательского проекта "Схемы" украинской службы Радио Свобода/Радио Свободна Европа Кирилл Овсяный также обратил внимание на то, что после удара как минимум 6 стратегических бомбардировщиков были перемещены с базы в Энгельске в неизвестном направлении.

Военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время" что российские ВВС обладают примерно 60 самолетами Ту-95МС. Они считаются старыми и выход из строя одного или нескольких самолетов военно-космические силы РФ, по мнению эксперта, "могут некоторое время не замечать".

Рязань

Практически одновременно со взрывом на авиабазе в Энгельсе удар был нанесен по военному аэродрому в Дягилеве в Рязанской области. От него до ближайшей точки, находящейся под контролем Украины – примерно 450 километров.



В Дягилеве дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, бомбардировщики Ту-22МС и центр переучивания летного состава пилотов дальней авиации. Рядом с базой размещён ремонтный завод, на котором проходят обслуживание самолёты российской стратегической авиации: бомбардировщики Ту-22М, ракетоносцы Ту-95МС и военно-транспортные самолёты Ил-76 разных модификаций.



Прокремлевский телеграм-канал Рыбарь вскоре после взрыва на аэродроме в Дягилеве сообщил о взорвавшемся бензовозе, причем утверждалось, что только при этом ударе погибли три человека и еще шестеро были ранены. Это расходится с появившейся позднее официальной версией Минобороны.



Вечером в понедельник в сети появились фотографии, предположительно сделанные на базе после удара. На снимке заметен повреждённый бомбардировщик Ту-22М и машина АПА-80 с электростартером для самолета. На одном из снимков можно увидеть закрепленную под фюзеляжем поврежденного Ту-22М ракету, похожую на крылатую ракету Х-22, которые широко используются российской армией для нанесения ударов по Украине. Это может указывать на то, что самолет был готов к выполнению боевого задания.



Проект ImageSat Intl. вечером 5 декабря опубликовал спутниковый снимок, на котором также видны последствия удара по аэродрому в Дягилево. Судя по снимку, взрыв произошел с задней-левой стороны самолета Ту-22М, что соотносится с фотографиями поврежденного самолета и машины-стартера. На спутниковом снимке также видно, что в отличие от авиабазы в Энгельсе, самолеты на рязанском аэродроме разделены капонирами. Как можно увидеть на фотографиях, капониры сделаны из лежащих в несколько слоев автомобильных покрышек.

Курск

Утром 6 декабря, примерно через сутки после ударов по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, в результате удара беспилотника в районе аэропорта Курска загорелся нефтенакопитель.Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. "Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", – написал глава региона в телеграме. Как сообщила РБК пресс-служба администрации Курска, пожар на аэродроме распространился на площади около 500 кв. метров. Появившиеся в соцсетях фото и видео пожара позволили точно геолоцировать место удара – это нефтяной резервуар на аэродроме Халино.



Аэропорт Курск-Восточный ("Халино") – это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими самолетами. С 24 февраля – начала российского военного вторжения в Украину – он не принимает гражданских судов, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России. Аэродром Халино использовался российской военной авиацией в ходе вторжения в Украину, в частности, для вылетов истребителей Су-30СМ.



Иван Киричевский говорит, что в случае с ударом по аэродрому в Курске уничтожение запасов авиационного керосина как минимум на какое-то время сделает невозможными боевые вылеты с него в сторону Украины. По словам Кричевского, для удара по курскому аэропорту мог быть использован "брат»"советского беспилотника Ту-141 "Стриж" – Ту-143 "Рейс" с дальностью полета порядка 200 километров.

"Чрезвычайное событие в истории России"

Украинская сторона традиционно официально не комментирует сообщения об атаках на российской территории. Косвенно атаки подтвердил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В понедельник, после сообщений о взрывах, он написал в твиттере: "Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".



"Главное, что эти события (взрывы) произошли. И главное, что они произошли на тех объектах, которые уникальны для России. Хочу подчеркнуть, что из аэродромов, обеспечивающих стратегическую авиацию в России, фактически остался Энгельс, возможно, еще какие-то аэродромы могут осуществлять определенные функции. Но базирование стратегической авиации, подготовка ее к вылетам – очень сложное дело, очень сложный процесс", – отмечает в интервью украинской службе Радио Свобода Михаил Самусь, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения. "Энгельс остался уникальным аэродромом. Удар по этому аэродрому является чрезвычайным событием в истории России. Я думаю, что эта история будет продолжаться, и я надеюсь, что стратегической авиации в России будет меньше и меньше. Если мы уничтожим этот комплекс, у них будет проблема с базированием стратегической авиации. Особенно в том, что касается европейской части России", – говорит Самусь.