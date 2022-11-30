"Трибунал ждет даже дворника". Блогеры обсуждают слова Симоньян

Если Россия проиграет в войне с Украиной, гаагский трибунал ждет даже дворника, который подметает брусчатку в Кремле, сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян на ток-шоу Владимира Соловьева - и призвала усилить бомбежки Украины. "Что [нам] от того, что еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся [проиграть], даже представить нельзя", - предостерегла пропагандистка. Многих комментаторов поразила такая откровенность.

Юрий Бутусов

Российское телевидение убеждает россиян, что украинцев надо убивать и заморозить, потому что иначе российские нацисты и участники геноцида украинцев будут привлечены к ответственности.

Хотя Симоньян призывает элиты не бояться "Гааги" и действовать решительнее, ее слова выдают ее собственный страх, считают многие комментаторы.

Анатолий Несмиян

То, что признается возможность поражения — это уже интересно

Ну, ту часть, где ей плевать на геноцид в отношении гражданского населения Киева, можно опускать — здесь было бы даже странно, скажи она что другое. А вот то, что осторожно, но признается возможность поражения — это уже более интересно. Пока произносится слово «если», но судя по всему, рано или поздно, но возникнет слово «когда». Пропагандисты начинают понимать, что судьба Юлиуса Штрейхера — это их весьма возможная перспектива. И волей-неволей, но страх перед возмездием начинает прорываться.

Люди, чья профессия — злоба и ненависть, рано или поздно, но все заканчивают примерно одинаково. Они либо перестают быть полезными хозяевам, либо их ведут на эшафот те, кому хозяева рано или поздно, но проигрывают. Ненависть — это вообще проигрышная стратегия. Странно, что они этого не понимают.

Хмурое утро

Подозреваю, что весомая часть тех живодерских и диких заявлений со стороны пропагандистов, которые артикулируются ими в последнее время вызваны не приступами безумия или употреблением неких препаратов, а банальным, очень сильным страхом.

Страхом за то, что та, вроде бы прекрасная и надежная машина, на которую они скопом взгромоздились очевидно забуксовала и рискует перевернуться.

Страх, который вполне логично переходит в громкие и воинственные крики, призывы идти до конца, бомбить до руин и в крайнем случае стереть все в пыль, чтобы с этой пылью смешать, растереть и свою персональную ответственность. Во-первых, тогда останется некий шанс, что убоявшись жертв проклятый Запад решит отъехать, а значит и они, и их система останутся нетронутыми, во-вторых - даже, если и наступит тотальный и общий конец, то не для них одних, а для всех - сгорел сарай, гори и хата, на миру и смерть красна. [...]

Их сбросят, как отслуживший балласт с российского имперского дирижабля

Но страх кроме вышеперечисленных имеет и еще одну причину - ответственность уже не перед Западом, а перед Кремлем. Подсознательная, но растущая - ведь они понимают, с чем имеют дело боязнь, что с них спросят уже свои, те самые всевластные бояре и Царь, глашатаями которых они, пропагандисты, выступали.

Ведь влезли мы в украинское болото? - влезли. Появились у нас с этим проблемы? - появились. А кто в этом виноват? - явно не Царь, явно не важные дяди. Виноваты дурные советчики, которые расписывали годами про "Киев в три дня" и как весело будет грозить американскому шведу из русской Полтавы. А может они даже и не дурные, а вполне сознательно сеяли предательские мысли и измышления, а может они и есть вражеские агенты, занимавшиеся подрывной работой?

Так что ребята находятся между Сциллой Гааги и Харибдой, что их сбросят, как отслуживший балласт с российского имперского дирижабля в надежде, что этим жестом удастся откупиться и чуть дольше продержаться в воздухе. И в том, и в другом случае картина представляется невеселой, особенно для людей, которые со смехом еще в феврале заказывали столики в ресторанах на Крещатике и делили места в будущей киевской администрации.

Сталингулаг

Очень показательно, что теперь они допускают, что могут проиграть. Раньше о таком даже не заикались, а сегодня вполне обсуждают капитуляцию. Меньше чем за год пройден путь от «Киев за три дня» до «я больной сейчас всех порешаю дайте уйти и никто не пострадает»

Аркадий Янковский

Они реально забоялись! Нет былого металла в голосе, нет уверенности и напора. Звучит жалкая отмазка, мол не может быть международного суда, ведь "мы не можем проиграть никогда!" - иначе ведь проиграет целый мир... тогда настанет апокалипсис...

Очевидно замешательство и скрытая мольба - "ну что-то же невероятное обязательно должно произойти ради спасения, нет не русского мира, а нас! Нас, таких надёжных и креативных, самых патриотичных профи, которые верно служили и многое уже потеряли... Но не суд же в самом деле, нет, нет, нет..."

Личный апокалипсис для этих господ забрезжил в полную силу

Они надеются на чудо. Чуда не будет, глобального апокалипсиса тоже. А вот личный апокалипсис для этих господ забрезжил в полную силу. От того и нервничают телепрофи в прямом эфире.

Телепроститутки подписались на Путина и пошли на услужение мафии. Ну вот и дождались, подходит время собирать камни...

Наверное им особенно обидно что личный апокалипсис Путина касается не всех. Чубайс выскользнул, Кудрин отползает...

Начинается эндшпиль этой партии, режим дрожит и покачивается.

Это может продолжаться довольно долго, но чуткие и конъюнктурные его адепты лихорадочно дёргаются. И по настоящему боятся, личный апокалипсис страшен.

Сергей Золовкин

Чует с гибельным восторгом - пропадает!

И не одна только Симоньян, вся их гоп-компания заголосила нынче в духе своих фронтовых агиток. Мол, если они начнут нас побеждать, мы взорвем всех. Включая их суд в Гааге! Ну, а далее, как Путин прописал: они сдохнут! А мы блаженно вознесемся в рай.

Не верят они, конечно, в дешевое бла-бла-бла. Чуют приспособленцы и циники, все выйдет иначе. С намеком на Нюрнберг.

Потому и выдаёт дамочку глубокая тоска в очах. Страх. Паника. Нет и в помине прежней высокомерности: "Украина? Чего с ней воевать-то?".

Куда более актуальным становится совсем другой вопрос: "Господи, куда бежать-то? Где спасаться?!"

Алексей Федяров

М.Симоньян с чувством: «Если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает».

Маргарита Симоновна, спешу успокоить.

С дворником всё будет в порядке.

Не волнуйтесь о дворнике.

Не о дворнике волнуйтесь.

Многие комментаторы уверены, что гаагский трибунал для российских пропагандистов был бы наилучшим из возможных вариантов конца.

Натали Радко

Симоньян:“...Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся. И не надо бояться оставить Киев без света, не надо бояться Гааги. Надо бояться, что мы проиграем, это будет катастрофа”

Гаага для таких, как ты, - лучший исход, везение.

Александр Сайгин

Да вы радуйтесь, если это Гаага будет! Здоровое питание, распорядок, медобслуживание, тёплая камера и соблюдение прав заключенных. Даже право на прошение о помиловании будет. Тут вам многие только самой мучительной смерти желают

Борислав Береза

Она все правильно говорит, что её ждёт Гаага. Но это если ей повезет туда добраться, а вот это уже не факт.

Вера Афанасьева

Нет, Марго, даже не мечтай. В Гааге слишком хорошо - там уютные еврокамеры, отличное питание, телевизор без твоей рожи и тренажёры.

Ты все это не заслужила. Да и слишком болтлива.

Тебя уберёт тот самый дворник. В чине майора.

Аминь!

Призывы усилить интенсивность обстрелов гарантируют пропагандистам, что гаагский трибунал не оставит их без внимания, пишут украинские блогеры.

Противiтру

Чем дольше «сво», тем чаще причитания. «Киев за 3 дня сменился» на «если мы проиграем». Вчера Симоньян во всём была права — и в том, что масштаб катастрофы нельзя представить, и в том, что «Гаага конкретная» ждёт всех.

Предвкушая «отдельный котёл» в аду, о чём сказал Подоляк в эфире FREEДOM, мозгодуи реваншизма перешли на откровения. Теперь они без стеснения призывают бомбить, пытать и грабить. Это типичное поведение преступников, понимающих, что наказание неотвратимо, поэтому надо призвать к беспределу как можно больше людей, чтоб на скамье было не так скучно.

На самом деле «даже дворника» Гаага не ждёт. По российскому обществу сейчас проходит достаточно чёткая граница, отделяющая потенциальных узников от остальных.

Уже есть основания возбудить более 600 уголовных дел против военных и политиков

Под трибунал однозначно попадает высшее политическое руководство Московии, весть военный контингент, участвовавший во вторжении, однозначно пропагандисты.

С начала войны украинские и международные организации собирают доказательства преступлений, совершенных российскими солдатами. Почти во всех населённых пунктах, оставленных армией захватчиков, обнаруживаются свидетельства преступлений. Буча, Ирпень, Лиман — эти города уже вошли в историю как концентрат жестокости и садизма. Активисты ищут доказательства геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений во всех деоккупированных регионах Украины. На сегодняшний день зафиксировано более 24 400 случаев. Уже есть основания возбудить более 600 уголовных дел против военных и политиков, криминальное участие которых установлено.

Расследованием российских военных преступлений занимаются, помимо украинских следователей, ООН и европейские эксперты. Киев требует создания специального трибунала в связи с военной агрессией России. Эту идею поддерживают многие европейские страны.

Поэтому сейчас кремлёвские рупоры стараются, чтобы их пожизненный приговор был неоспоримым.

Страх пропагандистов вполне обоснован: например, их коллеги из Руанды, призывавшие к геноциду, были приговорены к пожизненному заключению спустя 9 лет после окончания гражданской войны в стране, напоминает в твиттере бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес. "Рано или поздно до них доберутся", - резюмирует Ильвес.

Упоминание дворника - не более чем манипуляция, считают российские комментаторы.

Максим Шевченко

Помешались они на этой Гааге, что ли?

«Даже дворника за (внутри - М. Ш) кремлевской стеной»….

Эти пропагандисты сами не понимают, что говорят.

Если дело только в тех, кто «за кремлевской стеной», включая дворника, то какое дело всем остальным, кто снаружи «кремлевской стены», до ваших проблем - ждёт ли вас Гаага или нет?

Если же это «вопрос выживания России, как самостоятельного субъекта истории» (есть такая версия происходящего), то при чем здесь кремлевская стена и дворники за ней, которые должны бояться Гааги?

Тогда это вообще история не про Гаагу, а про уничтожение и оккупацию страны.

Но признаться в том, что они подвели страну и народ к этой черте, власти и пропагандисты не могут.

Когнитивный ступор - поэтому и несут абсолютный бред.

Дмитрий Колезев

Они так запугивают элиту, чтобы не раскололась

Как обычно, это ложь. Условная Гаага ждёт Путина, Симоньян ждёт суд в России, одиозных кремлевских клерков ждёт люстрация, а дворник будет спокойно работать. Они так запугивают элиту, чтобы не раскололась, но это вредная мысль. Не обязательно идти с Путиным до конца.

Михаил Плетнев

Обратите кстати внимание на то, как Симоньян перекладывает ответственность на всех граждан. Мол смотрите, нужно чтоб Путин остался, иначе будет еще хуже Это очень сильная манипуляция, но на которую при отсутствии внятной альтернативы можно легко повестись

"Просто не будет никакой Гааги, если [Россия проиграет]: весь мир - в труху", - поддержал Маргариту Симоньян Владимир Соловьев. Это значит, что пропагандисты готовы похоронить и всех россиян, отмечают комментаторы.

Александр Невзоров

Какое счастье, что они такие тупые! Они опять орут про атомные бомбы, смакуют ядерное уничтожение Гааги, не понимая, что мир в ядерной войне получит серьёзные раны, но восстановится, исцелится и отстроится. А вот от россии не останется вообще ничего, даже имени и тени. Обратите внимание на смысл их речей: «мир необходимо ядерно взорвать, чтобы негде было судить нас за терроризм и военные преступления». Откровенность глупых симонян-соловьевых очаровательна. Они готовы живьём сжечь 140 миллионов населения России, чтобы не сесть на скамью подсудимых международного трибунала.

Алексей Лапшин

Людям говорят, что они находятся в заложниках. Что крах этой власти будет означать катастрофу и для них

Очередная бравада Симоньян, Соловьёва - призывы продолжать бомбить инфраструктуру Украины, "Гаагу боятся, в лес не ходить", "весь мир в труху" итп. . Ничего вроде нового, если бы не открытый шантаж населения. Что значит "весь мир в труху"? То есть, никакой России тоже не будет. Понятно, что кремлёвские не собираются превращаться в радиоактивный пепел. Однако, по сути, людям говорят, что они находятся в заложниках. Что крах этой власти будет означать катастрофу и для них. Приказ, запрещающий с 1 декабря, фактически любое критическое обсуждение "спецоперации", окончательно оформляет превращение сотен тысяч солдат в биообьекты, права которых никто не должен даже пытаться защитить. Уже сейчас перед нами вопиющее пренебрежение реальными солдатскими матерями и начало их прессинга. В таком контексте заклинания о коллективной ответственности только помогают Симоньян и Ко внушать психологию заложников, энергетически подпитывают машину смерти. Акценты должны расставляться совсем по другому.