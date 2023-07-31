Тризуб, обращенный на восток. Декоммунизация "Родины-матери"

В Киеве начался демонтаж советского герба со 102-метровой монументальной скульптуры "Родина-мать", самой высокой в Украине и Европе. Вместо серпа и молота на щите "Родины-матери" должен появиться украинский Тризуб. Как ожидается, это произойдет до Дня независимости Украины 24 августа. Замена герба СССР на один из главных символов украинской независимости станет одним из итогов процесса декоммунизации в Украине, в рамках которого в стране были переименованы сотни населенных пунктов и улиц, снесены десятки памятников, а также полностью была запрещена деятельность коммунистической партии. Работы по замене советского герба на Тризуб, как ожидается, займут несколько недель. Как будет выглядеть монумент после их окончания, можно посмотреть уже сейчас: 13 июля видеоэскиз новой "Родины-матери" опубликовало Министерство культуры Украины.

Трудиться над киевской "Родиной-матерью" в 1972 году начал еще знаменитый советский скульптор Евгений Вучетич, ранее спроектировавший похожий монумент в Волгограде. Изначально скульптуру хотели сделать полностью позолоченной, но отказались от этой идеи в пользу нержавеющей стали специальной марки. Спустя два года Вучетич умер, а проект возглавил украинский скульптор Василий Бородай. Монумент и прилегающий к нему музей, который сейчас называется Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне, были открыты 9 мая 1981 года. На открытие из Москвы приехал Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, которому оставалось жить меньше полутора лет.

Как вспоминал режиссер-постановщик торжественной церемонии Лев Силаев, она сопровождалась различными накладками. Так, из Крыма в Киев на открытие памятника и музея прибыла прожекторная рота, которая в решающий момент должна была осветить поднятое в небо аэростатом огромное полотнище с портретом Ленина. Аэростат найти не успели, решив использовать обычный метеорологический зонд из белой блестящей резины. "Прожектор на флаг" – дал я команду прожекторной роте. И тут произошел последний курьез: в небе в ярких лучах военных прожекторов появился какой-то огромный белый блестящий продолговатый баллон, напоминающий известную мужскую часть тела. Прожектористы вместо знамени осветили сам зонд. На площади начался истерический хохот. Смеялись и на трибуне. Даже Брежнев улыбнулся и отмахивался от Щербицкого, который пытался что-то ему объяснить", – вспоминал Силаев один из случившихся в день открытия курьезов.

Строительство киевской "Родины-матери" сопровождалось и другими анекдотами. Как вспоминал член авторского коллектива работавших над монументом скульпторов Валерий Швецов, сварщики никак не могли придать грудям "матери" правильные формы. "И вот нашли одного суперсварщика, пенсионера. Он на груди построил шалаш, закрылся от ветра и все как следует сварил. Но напился и случайно поджег этот шалаш. На строительство приехали пожарные и даже КГБ. Но мужчину не наказали, ведь свое дело сделал", – рассказывал журналистам Швецов. В народе "Родину-мать" прозвали "бабой с паяльником" и подшучивали над приезжими в дни густого тумана, скрывавшего монумент от глаз: мол, "Родина-мать пошла помыться в Днепр".

Вопрос о демонтаже советской символики с монумента "Родина-мать" за последние годы поднимался не раз, но лишь в 2016-м, спустя два года после аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины, эти планы стали обретать реальные черты: тогда в Киеве состоялось расширенное совещание с участием представителей музея, Института электросварки имени Патона украинской академии наук, а также профессиональных экспертов. Планы по декоммунизации "Родины-матери" постоянно менялись, высказывались и опасения, что заменить советский герб на Тризуб без снятия щита невозможно, а демонтаж щита, в свою очередь, может вызвать повреждение самой скульптуры, руки которой якобы держатся на специальном противовесе. В итоге, как видно на фотографиях процесса демонтажа, Тризуб было решено приварить к щиту вместо серпа и молота, не демонтируя эту часть конструкции.

25 июля из сообщения пресс-службы Министерства культуры Украины стало известно, что Тризуб для "Родины-матери" изготовят из европейского, а не украинского металла, как планировалось сначала. Образцы стали, предоставленные заводом "Запорожсталь", оказались разной толщины, с многочисленными дефектами и следами ржавчины. Ведомство уверяет, что цена Тризуба из-за этой замены не вырастет и составит 400 тысяч гривен (около 11 тысяч долларов США). Весь проект по замене одного символа другим оценивается в 28 миллионов гривен (760 тысяч долларов), которые, как утверждается, предоставлены исключительно частными донорами и меценатами. Изначально стоимость проекта по замене оценивалась в 8 миллионов гривен.

У замены серпа и молота на Тризуб было и остается много противников – как тот же Валерий Швецов. С другой стороны, в Украине звучали и голоса, требующие вообще демонтировать "Родину-мать". Об этом, например, еще в 2015 году говорил главный архитектор Киева Сергей Целовальник. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сначала предлагал оставить щит в руке "Родины-матери" вообще без символики, а позже согласился с идеей его замены на украинский символ. В итоге 85% процентов участников всеукраинского опроса, проведенного через приложение для государственных услуг "Дiя" ("Действие"), заявили, что поддерживают замену серпа и молота Тризубом. После окончания работ у "Родины-матери", тем не менее, остается последнее напоминание об эпохе, когда она была воздвигнута: советские звезды на рукояти меча. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко оправдывал отказ от сноса "Родины-матери" уникальностью памятника: "Этот памятник уникален, это история, это визитка и Киева, и страны. Можно к нему по-разному относиться, но переосмысление значения этого памятника, который раскрашивали в сине-желтые цвета, вешали на него венок… Очевидно, что для значительного количества людей он является не советским, а совсем другим символом. Это своеобразный оберег Украины, символ "Родины-матери", которая, кстати, смотрит на восток", – говорил Ткаченко в августе 2022 года.

Киевская "Родина-мать" действительно уже не раз становилась объектом разного рода акций: в желто-голубые цвета ее подсвечивали на День независимости Украины в 2022 году, а венком из маков, о котором говорит Александр Ткаченко, голову монумента украшают с 2015 года в День памяти и примирения, который отмечается в Украине 8 мая. Первым это сделал руфер Павел Ушивец по кличке "Мустанг", прославившийся тем, что в 2014 году перекрасил в цвета украинского флага звезду в Москве на шпиле "сталинки" на Котельнической набережной.

В России отреагировали на замену советского герба Тризубом нервно. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в беспринципности: "П – принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать", – написала Захарова в телеграме. Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко назвала происходящее "попыткой перечеркнуть историю" и выразила надежду, что в России подобное не повторится. Российские власти действительно охраняют свою, волгоградскую "Родину-мать", даже от мнимых "посягательств": в 2021 году они возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" против студента, станцевавшего у постамента памятника с голым торсом. Совсем недавно, 23 июля 2023 года, в аналогичном преступлении заподозрили девушку из Самары, которая выложила в интернете видео. На нем она, напевая военный марш "Выход гладиаторов" чешского композитора Юлиуса Фучика (ставший в переработке знаменитым цирковым маршем), делает вид, что дотрагивается до груди монумента и щекочет ее.

В воскресенье стало известно, что после демонтажа советского герба официальное название монумента на правом берегу Днепра действительно изменится: он станет "Украиной-матерью". Об этом рассказал журналистам директор Национального музея история Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Решение было принято по итогам заседания ученого совета музея, теперь его должно утвердить Министерство культуры. По словам Савчука, он надеется на то, что переименование также официально будет оформлено ко Дню независимости Украины 24 августа. Впрочем, декоммунизация и "дерусификация" украинской столицы на этом не закончится: в марте Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий властям Киева снести памятник Александру Пушкину около станции метро "Шулявская" и переименовать названные в честь поэта топонимы. Всего в городе, по словам директора Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никоряка, остается около 300 подлежащих сносу в рамках декоммунизации памятников и бюстов. Советский герб, который в понедельник начали демонтировать со щита киевской "Родины-матери", выбрасывать на помойку не будут. Все его элементы после демонтажа передадут музею. "Это историческое событие", – сказал фотокорреспонденту Украинской службы Радио Свобода Сергею Нужненко Валерий Музыка, монтажник-высотник, участвующий в процессе замены серпа и молота на Тризуб.

Разработать эскиз этого украинского национального символа для замены советского герба было поручено скульптору Алексею Пергаменщику. В интервью агентству "Укринформ" он рассказывал, что дело оказалось непростым: на рассмотрение Министерства культуры после изучения исторических и геральдических материалов было представлено 20 вариантов Тризуба. Пергаменщик отмечает сложность самих работ по монтажу и демонтажу: для них потребовались специальные особо легкие леса из алюминия, чтобы не перегрузить держащую щит руку "Родины-матери".