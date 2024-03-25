Троих новосибирцев обвинили в намерении поджечь штаб "ЕР"

ФСБ предъявила обвинение троим жителям Новосибирской области, которые, по утверждению спецслужбы, собирались поджечь предвыборный штаб в Барнауле. Они арестованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Алтайскому краю.

По версии следствия, 23-летний руководитель группы приехал в Алтайский край в конце прошлого года на заработки. Он связался с представителем "запрещенной в России террористической организации", получил задание устроить теракт, а после – разработал "схему преступления". Он привлек двух приятелей (1998 и 2006 годов рождения), которые также придерживались "радикальной идеологии".

В ФСБ утверждают, что обвиняемые изготовили "коктейли Молотова", чтобы поджечь один из региональных штабов перед выборами президента России в марте 2024 года. Их задержали при попытке совершить теракт, заявили в ФСБ. Имена задержанных, название "террористической организации" и какой партии принадлежал штаб не сообщаются.

ФСБ распространила видеозапись, вероятно, со скрытой камеры. На кадрах видно, как трое молодых людей, в квартире заливают в стеклянные бутылки неизвестную жидкость, закупоривая их кусками материи. Каким образом удалось получить эту запись – не сообщается. Судя по видео, которое опубликовал связанный с силовыми ведомствами телеграм-канал "Оперативные сводки", задержание происходило у штаба "Единой России" по улице Пушкина в Барнауле. Это выяснила "Медиазона", сопоставив кадры из этого видео с панорамами на "Яндекс.Картах".

По статье о покушении на теракт обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.