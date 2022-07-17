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"Троицу" Рублёва вывезли из Третьяковской галереи на торжества РПЦ

Третьяковская галерея на несколько дней передала Русской православной церкви известную икону "Троица" Андрея Рублева. Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на сотрудников музея, икону вывезли из галереи вечером 16 июля. В ближайшие 2 дня она будет находиться в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Там пройдут торжественные мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского с участием множества паломников и патриарха Кирилла.

Сотрудники Третьяковской галереи, исследователи и реставраторы возражали против передачи памятника XV века в распоряжение РПЦ, поскольку опасаются, что перемещение и изменение условий хранения иконы могут пагубно сказаться на её сохранности. РПЦ пыталась получить икону ещё на 12 июня, когда отмечался православный прадзник Троицы, однако тогда галерея ответила отказом. К середине июля, как пишет "Медиазона", разрешение на выдачу "Троицы" дал Минкульт.

При этом ещё 24 мая участники реставрационного совета в Третьяковской галерее пришли к выводу, что перевозить икону опасно. Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова во время совета отмечала, что сейчас в музее сохранность иконы поддерживается в жестких температурных условиях и при определенной влажности, которые необходимо все время поддерживать.

12 июля Минкульт прислал в Третьяковку разрешение на выдачу иконы "в исключительном порядке". Документ "О временной выдаче музейного предмета" подписал Сергей Обрывалин, который также курирует Российское военно-историческое общество, возглавляемое Владимиром Мединским — помощником президента и бывшим министром культуры.

Группа сотрудников музея протестовала против этого решения, однако оно не было отменено, и икону отправили в Сергиев Посад. Сообщается, что обратно её должны отправить вечером 18 июля.

Официально о вывозе иконы пока не сообщали ни РПЦ, ни Третьяковская галерея.

РПЦ уже пыталась получить "Троицу" на 3 дня в 2008 году. Тогда это не удалось, и "Троица" осталась в музее. "Медиазона" приводит мнение искусствоведа Ксении Коробейниковой, которая считает, что в нынешнем году РПЦ заручилась поддержкой Администрации президента.

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