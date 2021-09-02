Тропическая буря привела к наводнению в Нью-Йорке

Не менее восьми человек погибли в Нью-Йорке и его пригородах в результате наводнения, вызванного тропической бурей "Ида". Речь идёт об ослабевшем урагане, который ранее нанёс масштабные разрушения южному побережью США. Над материком сила ветра ослабла, так что "Ида" больше не считается ураганом, однако и в статусе тропической бури она принесла на северо-восток США сильные ветры и ливни, которые, в свою очередь, привели к наводнениям.

В ночь на среду в Центральном парке Нью-Йорка намерили более 3 дюймов осадков за час - это рекорд за всё время наблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вода затопила некоторые станции метро. Власти города ввели запрет на движение автотранспорта, за исключением автомобилей экстренных служб. Жителям Нью-Йорка рекомендовано не выходить на улицы.

В соцсетях публикуется множество фото и видео, документирующих разгул стихии.

Ранее тропическая буря, двигаясь на северо-восток, вызвала торнадо в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр. Сотни тысяч человек остались без электричества.

В Луизиане и других южных штатах, на которые ураган обрушился первым, удалось избежать масштабных жертв - погибли менее 10 человек. Однако ущерб инфраструктуре нанесён очень большой. Сотни тысяч жителей по-прежнему остаются без электричества и воды.