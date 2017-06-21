"Звенящие грузовики" Пакистана

Пакистанские дальнобойщики тратят больше денег на украшение грузовиков, чем на строительство своих домов, но яркие транспортные средства, которые теперь являются иконой автомобильных дорог страны, вполне обоснованы бизнес-логикой.
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1
Причудливо украшенные грузовики грохочут даже на самых отдаленных дорогах Пакистана. Этот "звенящий грузовик" едет по шоссе в горной гряде Каракорум.
2
Главный художник по росписи грузовиков Хуссейн Нур (справа) и другие рабочие в мастерской Нура в Равалпинди.
3
Рабочий выводит значение выражения "ручная роспись" на новый уровень. За эти цепочки с бляшками пакистанские грузовики и прозвали "звенящими".
4
Готовые украшения для грузовиков в магазине в Равалпинди. Здесь это – прибыльный бизнес.