Трамп - мигрантам: мы больше вас не можем принимать

В пятницу, выступая в городке Калексико, штат Калифорния на границе с Мексикой, президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграционная система США перегружена: "Мы больше не можем вас принимать. Неважно, просьба ли это об убежище или что-то другое. Это нелегальная иммиграция".

Президент США Дональд Трамп побывал на границе США с Мексикой, чтобы ознакомиться с работой по замене ограждений и принял участие в работе круглого стола по вопросам обеспечения безопасности границ. Сооружение пограничной стены на южной границе Соединенных Штатов является одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа и поводом для противостояния с Конгрессом, который отказывается выделять средства на строительство заграждений.

По словам Трампа, многие лица, ищущие убежище в США, являются членами преступных группировок, их запросы на убежище являются обманом. В дни, предшествующие визиту Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, которая, по его словам, ничего не делает для того, чтобы остановить караваны мигрантов из Центральноамериканских стран, продвигающихся по ее территории к границе с США. Угроза закрыть южную границу была вызвана недавним увеличением числа семей, пытающихся незаконно въехать в США, что, по оценкам Министерства внутренней безопасности, привело к тому, что системы таможни и пограничной охраны оказались в критическом состоянии. По данным пограничной службы, в марте при незаконном переходе границы было задержано 100 тысяч человек – рекордное за последние годы число, половина из них семьи с детьми.

Перед отлетом в Калифорнию штаб кампании Трампа по переизбранию в 2020 г. выпустил видеоролик освещающий кризис на южной границе. В видео представлены кандидаты на президентство от Демократической партии, которые критикуют президентскую иммиграционную политику, но в то же время, по утверждениям кампании Трампа, не собираются обеспечивать безопасность американцев.