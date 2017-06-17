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Состояние Трампа оценивается более чем в 1,4 миллиарда долларов

Отель Трампа рядом с Белым домом, открытый прошлой осенью

Состояние президента США Дональда Трампа составляет сейчас более миллиарда 400 миллионов долларов. Это следует из отчета, представленного президентом государственному управлению по вопросам этики.

Основные доходы Дональд Трамп получает благодаря инвестициям в недвижимость, курорты и лицензированию своей торговой марки. Доходы самого известного курорта Трампа, "Мар-э-Ларго" во Флориде, где президент нередко проводит свои выходные, за последние 15 месяцев выросли до 37 миллионов долларов. Годом раньше они были наполовину меньше. Новый отель рядом с Белым домом, открывшийся в октябре прошлого года, принес за это время более 15 миллионов долларов доходов. У компаний Трампа более 300 миллионов долларов долгов, главным образом, это кредиты на покупку недвижимости.

Все бизнес-активы президента находятся в управлении трастового фонда, которым руководят сыновья президента. Отказ президента их продать вызвал критику многих политиков. На прошлой неделе около двухсот членов Конгресса и генеральные прокуроры двух штатов обратились в суды, настаивая на том, что выплаты компаниям, принадлежащим президенту, нарушают антикоррупционные положения конституции.

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