В телеобращении Трамп призвал к строительству пограничной стены

Серьезным гуманитарным кризисом назвал ситуацию, сложившуюся на американо-мексиканской границе президент США Дональд Трамп во время своего первого телевизионного обращения к стране. Он призвал законодателей обеспечить финансирование строительства пограничной стены, что поможет, по словам президента, "прекратить нескончаемый цикл страданий".

По словам президента США, на южной границе страны необходима именно преграда, которая позволит поставить заслон на пути контрабанды наркотиков, подавляющая часть которых попадает в США через Мексику. Сооружение барьера также позволит прекратить незаконное пересечение границы сотнями тысяч нелегалов, среди которых немало преступников. Тысячи американцев стали жертвами незаконных мигрантов, оказавшихся в стране нелегально, заявил президент Трамп.

Обвинив своих оппонентов-демократов, выступающих против сооружения пограничной стены, в ханжестве президент спросил почему они сами окружают свои дома и участки заборами? "Не потому, что они не ненавидят тех, кто за забором, а потому, что они любят тех, кого заборы защищают", - сказал президент Трамп.

Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство стены 5,7 миллиардов долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе США отказалось согласовать финансирование. Это привело к приостановке работы некоторых американских государственных агентств. Так называемый "шатдаун" продолжается уже третью неделю.

Администрация Трампа не исключала, что президент может объявить в США режим чрезвычайной ситуации. Это бы предоставило ему возможность начать строительство заграждения без одобрения Конгресса. Однако президент отказался от этой идеи, попытавшись использовать обращение из Белого дома, чтобы склонить на свою сторону общественное мнение. Пока, согласно опросам, большинство американцев скептично относятся к идее сооружения стены.

В ответном слове спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинили президента в том, что он намерен выбросить миллиарды долларов на постройку ненужной, по их мнению. стены. При этом он превратил в заложников своей идеи миллионы государственных служащих, отказавшись финансировать деятельность правительственных учреждений пока не будут выданы деньги на сооружение пограничной ограды. Лидеры демократов отвергли заявление президента о кризисе на южной границе страны и выразили готовность сотрудничать с ним с целью обеспечения безопасности на границе после того, как будет полностью возобновлена деятельность правительственных агентств.

Обещание построить стену стало одним из ключевых элементов предвыборной кампании Трампа. Тогда он настаивал, что расходы на строительство покроет Мексика, однако власти страны отказались это делать.