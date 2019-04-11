Генпрокурор США: за избирательным штабом Трампа следили

Генеральный прокурор США Уильям Барр подвергся резкой критике со стороны демократов в Конгрессе после того, как он заявил, что займется вопросом о возможной слежке, организованной Федеральным бюро расследований за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.

На слушаниях в Сенате в среду Барр сказал, что «шпионаж имел место», и он считает необходимым пролить свет на действия спецслужб США во время президентской кампании, потому что слежка за политической кампанией - это "серьезное дело".

Дональд Трамп и люди из его окружения давно высказывали подозрения, что телефон Трампа во время кампании прослушивался и утверждали, что у ФБР не было законных оснований для начала так называемого «российского расследования», во время которого изучались связи членов избирательного штаба Трампа с российскими гражданами.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Барру следует взять назад свои слова о слежке поскольку это ниже достоинства должности генпрокурора США. А спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала на пресс конференции, что Барру следует помнить, что он является генпрокурором США, а не генпрокурором Трампа.

Барр, который был назначен президентом Трампом, на слушаниях в Сенате уклончиво отвечал на вопросы, касающиеся действий спецслужба в отношении избирательного штаба. Барр сказал, что у него пока нет доказательств неправомерных действий, но есть опасения, которые он обязан проверить.

Генеральный прокурор отвечает за обнародование доклада с результатами «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера. Отредактированная версия доклада должна быть представлена Конгрессу в течение недели, однако демократы настаивают, на обнародовании полного 400-страничного доклада без правок и редакций.