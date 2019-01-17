Адвокат Трампа: "Я не утверждал, что работники штаба Трампа не были в сговоре с русскими"

Руди Джулиани, адвокат президента Дональлда Трампа заявил в среду в телевизионном интервью о том, что он никогда не отрицал отсутствие сговора людей из избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.

Это заявление было сделано в интервью телекомпании CNN. "Я никогда не говорил, что не было сговора между избирательным штабом или работавшими в нем людьми с русскими. Я говорил это о президенте Трампа. Не существует ни малейшего свидетельства, указывающего на то, что президент мог совершить единственное преступление, которое возможно в данном случае, то есть сговориться с русскими ради взлома серверов Национального комитета Демократической партии", - настаивает Джулиани.

Как пишет CNN, важность этих слов адвоката президента заключается в том, что сам президент до сих однозначно отвергал не только свою собственную причастность, но и причастность сотрудников своего избирательного штаба к незаконным контактам с россиянами, связанными с Кремлем.

На вопрос являются ли сговором действия бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта, предоставившего результаты служебных опросов общественного мнения Константину Килимнику, связанному, как считается, с российскими спецслужбами Джулиани ответил, что сам Дональд Трамп не имеет к этому отношения и узнал об этом лишь из сообщений в прессе.