СМИ США: Спецпрокурор расследует действия президента Трампа

Специальный прокурор Роберт Мюллер расследует действия президента США Дональда Трампа в процессе увольнения им Джеймса Коми с поста директора ФБР по подозрению в препятствовании президентом работе правосудия. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила в среду вечером газета The Washington Post.

По их данным, руководители нескольких американских разведслужб дадут показания в рамках данного расследования. Оно началось через несколько дней после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, был назначен на должность специального прокурора, курирующего расследование российского вмешательство в американские выборы и контакты людей из избирательного штаба Дональда Трампа для того, чтобы гарантировать невмешательство администрации Трампа в ход следствия. Прокурору были предоставлены самые широкие полномочия, в том числе, и право расследовать действия президента, если появляются обоснованные подозрения в нарушении главой исполнительной ветви власти законности.

Представитель президента Трампа назвал утечку информации о расследовании "возмутительной, непростительной и незаконной".

Известие о том, что специальный прокурор расследует действия президента не стало сенсацией. Эксперты ожидали такого шага от специального прокурора особенно после выступления Джеймса Коми на слушаниях в Сенате на прошлой неделе, в ходе которых он заявил, что его увольнение было, как он убежден, вызвано недовольством президентом Трампом ходом российского расследования.