Президенту Трампу отказано в выступлении с речью в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в среду письменно уведомила Белый дом, что президент Дональд Трамп не сможет выступить на следующей неделе в Конгрессе с докладом о положении страны. Это заявление Пелоси стало реакцией на заявление Трампа о том, что он планирует выступить в Конгрессе с ежегодным обращением, несмотря на ее просьбу отложить выступление в связи с приостановкой деятельности части правительственных структур.

По традиции, Палата представителей приглашает президента США выступить с ежегодным докладом о положении страны, принимая специальную резолюцию. Пелоси первоначально пригласила Трампа выступить с обращением, но позже изменила свою позицию, ссылаясь не невозможность обеспечить безопасность президента США в Конгрессе. В последнем письме спикер обосновывает свой отказ тем, что доклад не может быть сделан из-за продолжающегося «шатдауна».

«Я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что Палата представителей не будет рассматривать резолюцию, разрешающую выступление Президента США с обращением о положении страны в зале заседаний Палаты представителей до того момента, пока работа федеральных правительственных учреждений не будет возобновлена в полном объеме», – говорится в письме Нэнси Пелоси. Она предложила согласовать новую дату выступления президента в Конгрессе после возвращения госслужащих на рабочие места.

В ответ Дональд Трамп заявил, что он найдет «альтернативное решение» касательно выступления с докладом о положении страны. Он не предоставил никакой дополнительной информации, но сообщил, что подробности будут известны в ближайшее время. Он назвал решение спикера «позорным», вызванным ее нежеланием «услышать правду» и готовностью уступить крайне левому крылу ее партии.

Письмо спикера нижней палаты Конгресса не стала шоком для администрации президента. Все последние дни Белый Дом готовил запасной вариант, на случай, если Пелоси станет препятствовать выступлению президента в Палате представителей. Альтернативой выступлению в Конгрессе может стать речь президента Трампа, организованная за пределами Вашингтона.