Трамп оспаривает в суде право Конгресса на документы о его бизнес-деятельности

Президент США Дональд Трамп и его компания Организация Трампа подали в суд на председателя Комитета по надзору Палаты представителей Элайе Каммингсу, настаивая на незаконности его требования о предоставлении комитету документов, связанных с предпринимательской деятельностью Дональда Трампа до вступления в должность президента.

Возможное судебное разбирательство является очередным шагом в противостоянии между контролирующими Палату представителей демократами и президентом, который не желает публично обнародовать свои налоговые декларации. В иске отмечается, что его запрос не имеет обоснованной цели и является попыткой нанести политический ущерб президенту.

Каммингс, демократ из штата Мэриленд, затребовал документы у бухгалтерской компании Mazars USA, которая ведет отчетность для президента и его корпорации, финансовые документы Трампа. По словам Каммингса, жалоба адвокатов Трампа не является юридически аргументированной и в ней содержится множество неточной информации.



Со своей стороны, адвокаты Трампа обвиняют Каммингса в том, что он не проконсультировался с республиканцами в комитете Палаты представителей, прежде чем выдать повестку, и, что в качестве обоснования он опирался на показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что лгал Конгрессу США под присягой. Коэн в настоящее время отбывает тюремный срок за дачу ложных показаний в связи со сделкой с недвижимостью в Москве, в которой участвовал и Трамп.

Судебный иск, в котором оспаривается право Конгресса расследовать действия президента, прямо не относящиеся к его деятельности в качестве главы исполнительной ветви власти, является ответом Белого дома на попытки Палаты представителей увеличить число расследований администрации Дональда Трампа и президента. Администрация также дала понять, что не собирается передавать запрашиваемую информацию о том, как конкретные сотрудники, в том числе старшие помощники Иванка Трамп и Джаред Кушнер, получили допуск самого высокого уровня.