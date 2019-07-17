Палата представителей одобрила резолюцию с осуждением президента

Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с осуждением нескольких заявлений президента Дональда Трампа в Твитере, оцененных парламентариями как расистские.

В этих сообщениях, отвечая на жесткую критику с их стороны, президент призывает четырех парламентариев-женщин, заняться улучшением разложенных коррупцией и преступностью стран из которых они «пришли». При этом трое из четырех парламентариев родились в США.

Голосование в Палате прошло по партийному признаку, четыре республиканца и один независимый парламентарий присоединились к демократическому большинству. Резолюция имеет символический характер. По закону резолюция теперь должна пройти утверждение в Верхней палате Конгресса - Сенате, где большинством располагают республиканцы и резолюция, предположительно, будет заблокирована.

Первые твиты президента, в которых демократы усмотрели расизм, появились в воскресенье.

Конгрессмены-демократы сразу бросились на защиту четырех женщин-парламентариев - Александрии Окасио-Кортез из штата Нью-Йорк, Рашиды Тлейб из штата Мичигана, Ильханы Омар из штата Миннесота и Аянны Прессли из штата Массачусетса. Из четырех только Омар родилась за пределами США – в Сомали. Демократы проявили единство в своей ответной реакции, которая приходит в период острых внутренних споров о будущем партии.

Несмотря на критику, президент не отступил от своих заявлений. Во вторник в ответ на вопрос репортера о том, готов ли он воздержаться от подобных обвинений в будущем президент ответил: «Я считаю, что это ужасно, когда люди так плохо говорят о нашей стране». Президент также обвинил в антиамериканизме тех конгрессменов, которые призывают к начале процедуры импичмента.