Судья дал ход иску к Дональду Трампу с обвинениями в клевете

Президент США Дональд Трамп должен выступить в качестве ответчика по гражданскому иску участницы его телевизионного шоу "Подмастерье", обвиняющей Дональда Трампа в клевете. Такое решение вынесла судья в Нью-Йорке.

Саммер Зервос утверждает, что она стала объектом сексуальных домогательств со стороны Дональда Трампа 10 лет назад, когда она участвовала в его шоу. Но поскольку срок давности для подачи исков по такого рода делам давно истек, она обвинила Дональда Трампа в клевете за то, что во время президентской кампании он назвал ее обвинения "полной выдумкой" и "фальшивкой". Адвокаты президента настаивали на том, что президент обладает иммунитетом к преследованию в судах штатов. Судья с ними не согласилась, сославшись на решение Верховного суда, который 20 лет назад постановил, что действующий президент не обладает иммунитетом к гражданским искам, если его преследуют за проступки, совершенные до вступления в должность президента.

Дональд Трамп может стать вторым после Билла Клинтона фигурантом подобного дела. Однако эксперты предполагают, что дело не дойдет до суда. Президент Трамп, скорее всего, заключит с обвинительницей досудебное соглашение.