СМИ: штаб Клинтон финансировал сбор "компромата" на Трампа

Избирательный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии участвовали в финансировании мероприятий по сбору компромата на кандидата в президенты Дональда Трампа, результатом которых стало создание так называемого досье Трампа, сообщают американские средства информации со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

Адвокат, близкий к руководству демократов, Марк Элиас заключил договор с вашингтонской фирмой Fusion GPS, которая, в свою очередь, наняла бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, собравшего впоследствии большое досье на Трампа. Отношения демократов со Стилом продолжались на протяжении всего последнего этапа предвыборной президентской кампании и завершились лишь за несколько дней до выборов. Прежде сообщалось, что заказчиками расследования выступали противники Трампа среди республиканцев, которые пытались подорвать шансы Дональда Трампа на выдвижение в президенты от Республиканской партии.

Трамп и его люди называют компромат, собранный Стилом, «дезинформацией» и примером «охоты на ведьм». Досье содержит документы, якобы изобличающие недостойное поведение Трампа в Москве, а также попытки Кремля помочь нью-йоркскому бизнесмену победить на выборах.

Fusion GPS получила официальное предписание раскрыть финансовые сведения, относящиеся к ее договору с британцем.