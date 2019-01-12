New York Times: ФБР вело расследование в отношении Трампа

Встревоженное увольнением директора ФБР Джеймса Коми и некоторыми заявлениями президента Трампа ФБР начало расследование, которое должно было ответить на вопрос действует ли президент США сознательно или неосознанно в интересах России. Об этом со ссылкой на непоименованные источники в американских правоохранительных органах сообщила в пятницу вечером газета The New York Times.

Назначенный через несколько дней специальный прокурор Роберт Мюллер продолжил это расследование в рамках своего собственного масштабного расследования вмешательства России в американский избирательный процесс и возможного сговора людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями Кремля.

Решение расследовать действия президента и кандидата Трампа, по данным газеты, было принято сразу после увольнения Джеймса Коми, которое было публично увязано самим президентом с российским расследованием, начатым Коми. По мнению высшего руководства ФБР, увольнение Коми могло представлять собой попытку заблокировать важную для национальной безопасности США операцию. Учитывая предыдущие заявления Дональда Трампа в отношении России, включая знаменитый призыв к России найти электронные сообщения, которые Хиллари Клинтон, по ее словам, удалила со своего сервера, поведение президента выглядело крайне подозрительным.

После полуторагодичного расследование специального прокурора Мюллера не появилось никаких публичных сведений о секретных контактах Дональда Трампа с российскими официальными лицами или сотрудничестве с ними. Представители ФБР и специального прокурора отказались комментировать это сообщение The New York Times.