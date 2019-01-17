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Госинспектор: контракт компании Трампа с правительством сомнителен

Гостиница Trump International в Вашингтоне

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Агентство по управлению госимуществом США, видимо, совершило ошибку, разрешив компании Дональда Трампа оставаться менеджером гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне после победына президентских выборах 2016 года.

К такому заключению пришел генеральный инспектор агентства. По его мнению, чиновники, принявшие это решение, не придали должного значения положению конституции, запрещающему президенту извлекать какую-либо коммерческую выгоду из контактов с федеральным правительством. Он может получать лишь жалованье, как глава государства.

Гостиница Трампа в Вашингтоне занимает здание, принадлежащее федеральному правительству, по договору, заключенному с Агентством по управлению госимуществом. Некоторые демократы в Конгрессе считают, что президент не должен иметь никаких контрактов с федеральным правительством и что ему следовало во избежание конфликта интересов отказаться от владения гостиницей.

Тем не менее, генеральный инспектор агентства не рекомендует пока расторжение договора с компанией Трампа, он предлагает более тщательно проверить его на предмет соответствия закону.

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