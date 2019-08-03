Большинство демократов в Палате представителей – за импичмент Трампа

Большинство членов Демократической партии-членов Конгресса поддерживает начало процедуры импичмента президента Трампа. Число законодателей, одобряющих эту идею достигло 118 в пятницу после того, как к сторонникам импичмента присоединился член Палаты представителей от Калифорнии Салюд Карбаджал.

Законодатель назвал "преступным" поведение президента и призвал начать процедуру импичмента. Для того, чтобы дать ход этому процессу в Палате представителей необходимо согласие 218 конгрессменов - простого большинства нижней палаты Конгресса. Демократам сейчас принадлежат 235 мест. Однако до сих пор руководители демократической фракции в Конгрессе скептически относились к этой идее. Спикер Палаты демократ Нэнси Пелоси считает такой шаг политически рискованным и призывает однопартийцев дождаться результатов расследований деятельности президента, которые продолжают вести несколько комитетов Конгресса. Пелоси считает, что необходимы убедительные свидетельства незаконного поведения Дональда Трампа с тем, чтобы склонить общественное мнение в пользу импичмента. Пока большинство американцев отрицательно относятся к этой идее.

Противники импичмента призывают сосредоточить усилия на президентской кампании, чтобы гарантировать уход Дональда Трампа из Белого дома в результате избирательного процесса.