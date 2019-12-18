Трамп обвиняет демократов накануне голосования по импичменту

Во вторник, накануне голосования в Палате представителей по резолюции об импичменте президента Трампа, Дональд Трамп направил резкое письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором обвинил руководство Демократической в том, что оно ведет "открытую войну против американской демократии", и что против него предпринята попытка переворота.

"Все, включая вас, знают, что происходит, - пишет президент Трамп. - Выбранный вами кандидат потерпел поражение на выборах в 2016 году... Ваша партия не смогла пережить поражение. Поэтому три последних года вы пытаетесь аннулировать результаты голосования". Президент пишет, что его оппоненты используют процесс импичмента, чтобы отвлечь внимание американцев от его достижений, в том числе, устойчивого экономического роста и рекордно низкой безработицы. "Суд истории для вас будет беспощаден", - предупреждает президент США спикера Палаты представителей.

Письмо было доставлено Нэнси Пелоси за несколько минут до того, как она сообщила о том, что Палата представителей проголосует в среду по двум статьям импичмента, в которых содержатся обвинения в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса. В своем письме коллегам по Палате представителей она написала, что "мы должны выполнить клятву поддерживать и защищать нашу конституцию от всех врагов, внутренних и внешних". Пелоси назвала письмо президента "нелепым".

Ожидается, что в среду Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, одобрит обе статьи импичмента. Затем дело будет передано в Сенат, который рассмотрит обвинения президенту, одобренные Палатой представителей, и решит заслуживает ли он отстранения от власти. Наблюдатели предсказывают, что сторонникам импичмента не удастся получить в Сенате двух третей голосов сенаторов, необходимых для лишения президента власти.