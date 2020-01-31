Процесс импичмента президента Трампа может закончиться в пятницу

Пятница может стать завершающим днем процесса импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате.

К четвергу члены Сената, которым предстоит вынести решение по делу об импичменте Дональда Трампа, заслушали обвинителей, в роли которых выступили члены Палаты представителей, а также адвокатов президента . Трамп обвинен в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Оба обвинения связаны с его попыткой добиться от президента Украины расследования деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена.

В пятницу сенаторы должны решить хотят ли они заслушать свидетелей. Демократы настаивают на вызове в Сенат бывшего помощника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который в своей новой книге утверждает, что Дональд Трамп хотел добиться от украинских властей расследования, угрожая им задержкой американской военной помощи. Подавляющее большинство сенаторов-республиканцев считают, что в этом нет необходимости. Для вызова свидетелей требуется простое большинство голосов сенаторов. Если все демократы проголосуют за эту меру, то для её одобрения потребуются голоса четырех республиканцев. К вечеру четверга, по данным руководства республиканской фракции в Сенате, четверка колеблющихся сенаторов-республиканцев - Митт Ромни, Лиза Мурковски, Сюзан Коллинс и Ламар Александр - намеревалась проголосовать против вызова свидетелей.

Если это произойдет, согласно утвержденной процедуре, Сенат должен провести окончательное голосование по обвинениям против президента. Если главе сенатского меньшинства Чаку Шумеру не удастся добиться переноса голосования, а он намекнул в четверг, что он попытается это сделать, то ожидается, что Дональд Трамп будет оправдан в пятницу.