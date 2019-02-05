Прокуратура требует документы от инаугурационного комитета Трампа

В понедельник Федеральная прокуратура в Нью-Йорке потребовала от инаугурационного комитета Дональда Трампа огромный объем документов, касающийся ее деятельности. Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщают американские СМИ.

От комитета требуется исчерпывающая информация о всех, кто жертвовал деньги на инаугурационные мероприятия, кто был приглашен на них, что эти люди получили взамен. Следствие интересуют и контракты на выполнение различных работ, и билеты на мероприятия, и возможность сфотографироваться с президентом. Объектом интереса являются документы, которые могут свидетельствовать о пожертвованиях иностранных граждан. Такие пожертвования являются незаконными.

В понедельник вечером представитель инаугурационного комитета подтвердил получение запроса о предоставлении документов и заявил о готовности содействовать в расследовании нью-йоркской прокуратуры.

Первой об этом расследовании сообщила в декабре газета Wall Street Journal. Федеральная прокуратура в Нью-Йорке выясняет как были израсходованы 107 миллионов долларов, рекордная в истории США сумма, собранная специально на проведение президентской инаугурации Дональда Трампа. Подозревают, что часть средств была израсходована не по назначению, и что некоторые доноры могли получить доступ к администрации Трампа, возможность влиять на принятие решение и другие выгоды. Это следствие не имеет отношения к расследованию российского вмешательства в американский избирательный процесс, которое возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер.