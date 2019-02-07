Демократы начнут новое расследование контактов Трампа

Палата представителей Конгресса США, где большинство с нового перешло к демократам, начнет новое парламентское расследование, задача которого выяснить не являются ли финансовые интересы президента Трампа движущей силой решений, которые принимает он сам, члены его администрации, его родные или бизнес - партнеры. Об этом заявил в среду председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф

"Расследование не замыкается на России или Саудовской Аравии, а охватывает потенциально любую страну, которая может оказывать влияние на членов администрации ввиду их финансовых интересов", –заявил Шифф на пресс-конференции.

Объектом расследования, среди прочего будут действия России во время президентской кампании 2016, а также контакты между российскими представителями и членами команды Дональда Трампа. В расследовании будут участвовать и другие комитеты, помимо Комитета по разведке.

Инициатива Адама Шиффа означает, что демократы не остановят проверок финансов Трампа и его окружения даже после завершения дознания, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Дональд Трамп резко отреагировал на инициативу Шиффа, заявив, что у того "нет никаких оснований возбуждать подобное расследование". По словам Трампа, "Шифф просто политикан, пытающийся сделать себе имя на мелочном преследовании президента". Конгрессмен на это ответил, что будет продолжать свою работу, "не отвлекаясь на угрозы и запугивания".