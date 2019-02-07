Трамп: США на будущей неделе объявят о ликвидации "ИГ"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на следующей неделе ожидает официального объявления об освобождении всей территории, находившейся под контролем террористической группировки «ИГ» (запрещена в России и других странах).

Это заявление последовало в ходе встречи Дональда Трампа с представителями возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, состоящей из 79 стран, которая в течение нескольких лет ведет военную кампанию против «ИГ». По словам президента Трампа, боевики сейчас удерживают ничтожный процент огромной территории, которую они когда-то называли своим «халифатом».

В последние недели официальные лица США заявляли, что группировка «ИГ» потеряла 99,5 процента ранее удерживаемой ею территории, и контролирует сейчас в Сирии менее 5 квадратных километров вокруг нескольких деревень в долине реки Евфрат.

«Вероятно, на следующей неделе, будет официально объявлено, что мы контролируем уже 100 процентов территории халифата», - сказал Дональд Трамп. Он также отметил, что Соединённые Штаты будут продолжать борьбу с остатками экстремистской организации, несмотря на вывод войск США из Сирии.

Решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии вызвало критику со стороны американских законодателей - республиканцев и демократов, которые опасаются, что «ИГ» сможет восстановить свою силу. В начале этой недели глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в Сенате спрогнозировал, что после вывода войск США эта террористическая группировка может возродиться.