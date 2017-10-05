Президент Трамп побывал в Лас-Вегасе и встретился с пострадавшими

В среду президент США Дональд Трамп посетил Лас-Вегас, где три дня назад 58 человек стали жертвами убийцы, устроившего стрельбу во время фестиваля кантри-музыки.

Президент побывал в больнице, где находятся раненые, и в управление полиции, откуда координировалась операция правоохранительных служб. Дональд Трамп предложил пострадавшим слова сочувствия и утешения и поблагодарил полицейских за высокопрофессиональную работу. "Америка сегодня - страна, которая находится в трауре", - провозгласил президент Трамп. "Мы знаем, что ваша печаль безмерна. Мы вместе с вами разделяем вашу боль", - обратился президент к пострадавшим и родственникам погибших. Выступая перед сотрудниками полиции и спецслужб, Дональд Трамп он поблагодарил их и подчеркнул, что они продемонстрировали всему миру, как действуют настоящие профессионалы.

По мнению экспертов, оперативные действия полиции, быстро выявившей место нахождения стрелявшего, организовавшей эвакуацию зрителей помогли избежать еще больших жертв.