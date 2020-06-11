Генерал назвал ошибкой публичное появление с президентом Трампом

Самый высокопоставленный американский генерал в четверг публично выразил сожаление по поводу своего появления вместе с президентом Трампом на площади перед Белым домом, после того, как эта площадь была освобождена полицией от демонстрантов для прохода президента.

"Я не должен был находиться там, - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. - Мое присутствие создало впечатление о вовлеченности военных во внутреннюю политику." Генерал назвал свое присутствие на площади ошибкой, которая стала для него уроком. "Мы должны уважать принцип армии, находящейся вне политики, принцип, глубоко укоренный в самой сущности нашей республики", - подчеркнул генерал Милли.

Крайне необычное публичное заявление генерала было реакцией на дебаты об уместности участия главы американского главного штаба в акции, которую многие в США восприняли как политическую акцию президента Трампа. 1 июня генерал Милли вместе с несколькими членами кабинета Дональда Трампа сопровождал президента, который сфотографировался с Библией в руке на фоне церкви Святого Иоанна, накануне подожженной протестующими. Церковь, давно именуемая "церковью президентов", находится напротив Белого дома. Чтобы добраться до нее президенту и его антуражу нужно было пересечь площадь Лафайета, на которой в тот день митинговали протестующие. Полиция расчистила площадь, употребив слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ответ на критику представители Белого дома утверждали, что площадь была освобождена от демонстрантов не для того, чтобы дать проход президенту, а для того, чтобы расширить периметр безопасности вокруг Белого дома. Присутствие генерала Марка Милли в окружении президента, который в тот момент заявил о намерении использовать армейские подразделения для патрулирования улиц Вашингтона, вызвало недоуменные вопросы о том, почему представитель армии участвует в политическом мероприятии.

Несколько законодателей-республиканцев приветствовали публичное заявление генерала с признанием своей ошибки. "Я не испытываю ничего, кроме восхищения и полного доверия в отношении генерала Милли, как председателя Объединенного комитета начальников штабов".