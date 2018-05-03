Президент Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира

В среду группа республиканцев-конгрессменов номинировала президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

В письме, направленном законодателями в Нобелевский комитет, говорится, что Дональд Трамп "неустанно работал, пытаясь оказать максимальное давление на Северную Корею, заставить ее прекратить незаконную военную программу и достичь мира в регионе". 18 республиканцев-авторов обращения отмечают успех администрации Трампа, которой удалось объединить международное сообщество, что позволило ввести новые санкции, которые подорвали северокорейскую экономику и вынудили Пхеньян пойти на переговоры.

Идея выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию в последние дни широко обсуждается его сторонниками. Поводом для этого стала информация о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался в ее поддержку на совещании с ведущими членами кабинета министров. В прошедшие выходные во время митинга в Мичигане с участием президента Трампа его участники скандировали: "Нобель, Нобель!"

Некоторые критики Дональда Трампа в Соединенных Штатах называют письмо 18 конгрессменов Нобелевскому комитету политическим трюком, попыткой заработать политические очки в глазах консервативного электората незадолго до промежуточных выборов в Конгресс. Конгрессмен от Нью-Йорка Адриано Эспайя заявил о том, что мир не стал безопаснее за год после прихода Дональда Трампа в Белый дом. "Номинация на столь престижную награду не должна быть поводом для политических игр", - добавил он.

Правом выдвижения кандидатур на премию обладают главы государств, члены правительств и законодательных собраний. В прошлом четыре американских президента стали лауреатами Нобелевской премии мира: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама.