Американские законодатели критикуют Дональда Трампа

Американские законодатели-демократы негативно оценили результаты встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге.

Критику ведущих законодателей вызвало заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным существует "неразрешимое несогласие" по вопросу о вмешательстве России в американскую избирательную кампанию, и обе стороны сосредоточили внимание на развитии отношений. "Работа по подрыву нашего избирательного процесса не может и не должна быть проблемой, по поводу которой можно "договориться о несогласии", - заявил глава фракции Демократической партии в Сенате Чак Шумер. Вице-председатель сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер настаивает на том, что президент Трамп не должен ослаблять режим санкций против Кремля. По словам Уорнера, заявления Дональда Трампа о вмешательстве России в американские выборы, сделанные во время встречи с Владимиром Путиным, были бы более весомыми, если бы Трамп не высказывал в прошлом сомнений по поводу того, кто стоит за кибертаками во время президентской кампании.

Скепсис американских законодателей вызвали заверения Владимира Путина, данные Дональду Трампу о том, что Россия не причастна к кибератакам в США. Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что отказ Кремля от ответственности за атаки неудивителен. Он ожидал, что Путин "будет отрицать то, что без сомнения делал в течение многих лет не только в отношении американских выборов, но и в отношении выборов по всей Европе".

Американские представители отвергли утверждение заявление иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что президент Трамп согласился с утверждением Владимира Путина о непричастности России к кибератакам в США.