Трамп: встреча с Путиным в Аргентине может быть отменена

Во вторник в интервью газете Washington Post президент США Дональд Трамп сказал, что его предстоящий разговор с Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки” в Аргентине может быть отменен.

По словам президента, он по-прежнему ждет полного отчета своих помощников по инциденту в Азовском море, в котором Россия захватила два бронекатера и буксир ВМФ Украины. “От этого отчета во многом зависит, состоится ли наша беседа. Может быть, и нет. Этот акт агрессии мне совсем не по душе. Совсем не по душе, ” – говорит президента Трамп в интервью Washington Post.

Оба президента встречались в июле в Финляндии. После продолжительных консультаций стороны решили отложить следующий полноформатный американо-российский саммит до будущего года.

В кулуарах “Большой двадцатки” у Трампа назначены встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и китайским руководителем Си Цзиньпином.

В Аргентине, как пишет издание Politico, у Трампа назначена встреча с еще одним авторитарным руководителем президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее во вторник советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным.