Президент CША Трамп выступил на многотысячном митинге в Аризоне

Во вторник, выступая на митинге своих сторонников в городе Финикс, штат Аризона президент США Дональд Трамп заявил, что он был прав в своей реакции на события в Шарлотсвилле, где белые националисты попытались провести шествие, и обвинил прессу в предвзятом освещении событий.

"Они не сообщают фактов, - провозгласил президент Трамп. - Они не хотят передать, что я решительно высказался против ненависти, фанатизма и насилия и решительно осудил неонацистов, белых супремасистов и Ку-клукс-клан". Президент обвинил средства информации в том, что они "раздувают" политические и социальные разногласия в стране и даже предоставляют платформу группам, разжигающим ненависть. Свои собствнные заявления по следам столкновений в Шарлотсвилле президент назвал "точными".

В то время, как президент Трамп выступал перед многотысячной аудиторией в конференц-центре Финикса, тысячи демонстрантов проводили акцию протеста на прилегающих к центру улицах. Мэр Финикса призвал президента отложить поездку, ссылаясь на то, что эмоции, вызванные его реакцией на происшедшее в Шарлотсвилле все еще сильны. Полиции удалось удержать протестующих и участников митинга на безопасной дистанции друг от друга.