Документ о российском расследовании в США может быть рассекречен

Члены комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США проголосовали в понедельник вечером за обнародование секретного меморандума главы комитета Двина Нуньеса, в котором якобы содержится вывод о том, что ФБР нарушило положения одного из законов, запрашивая ордер на прослушивание телефонов Картера Пейджа, в прошлом советника кандидата Дональда Трампа по международным делам.

Как сообщили американской прессе источники в Конгрессе, Нуньес утверждает, что ФБР в основном основывало свой запрос на данных, содержащихся в так называемом "досье Трампа", подготовленном по просьбе предвыборного штаба Хиллари Клинтон бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. Многие данные, содержащиеся в этом досье, оказались недостоверными. Республиканцы считают, что этот документ подтверждает основательность их жалоб на то, что расследование возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и представителями Кремля было начало без достаточных поводов чиновниками, негативно настроенными по отношению к Дональду Трампу.

Демократы подготовили в ответ свой собственный меморандум, который был передан для ознакомления членам Палаты представителей. В этом документе они отвергают выводы республиканцев.

Меморандум Девина Нуньеса может быть обнародован только с санкции президента. Сообщается, что представители министерства юстиции выступают против его рассекречивания, ссылаясь на то, что оно может раскрыть методы американских спецслужб.